Скоро сентябрь: стало известно, где продолжат учебу дети принца Уильяма и герцогини Кембриджской

Сейчас дети Кейт и Уильяма наслаждаются летними каникулами и семейным отпуском, но скоро принцу Джорджу и принцесса Шарлотте предстоит вернуться за парты.

В этом году герцог и герцогиня Кембриджские выбрали для отпуска острова Силли, которые расположены 45 км к юго-западу от полуострова Корнуолл. А через девять дней детям пары – Шарлотте и Джорджу нужно будет вернуться к учебе. Известно, что 6-летняя принцесса Шарлотта вернется в свой класс в школе Thomas's Battersea на юго-западе Лондона, там же учится и ее старший брат 8-летний принц Джордж, он в средней школе также в Thomas's Battersea.

Также сообщается, что младший ребенок четы Кембриджских – принц Луи, которому сейчас 3,4 года пойдет в школу в следующем 2022 году, пишет Hello!.

Герцогиня Кэтрин и принц Уильям с детьми / Associated Press

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Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что принц Уильям и его супруга Кэтрин интересовались школами в Беркшире для их детей, а также подходящими местами для проживания. Сама герцогиня Кембриджская вместе с младшей сестрой Пиппой и братом Джеймсом выросли в Беркшире, там же сейчас живут и родители Кейт.

Королевская пара говорила, что хотят растить своих отпрысков, как обычных детей, не обременяя их детство слишком многими протокольными мероприятиями. Родители Кеэтрин – Кэрол и Майкл Миддлтоны также часто проводят время с внуками.

Кейт и Уильям с детьми - принцессой Шарлоттой и принцем Джорджем / Getty Images

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