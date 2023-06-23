Скромница и любимица Елизаветы II: Сара Чатто с мужем посетила скачки в Аскоте

Дочь принцессы Маргарет - леди Сара Чатто – присоединилась к королю Чарльзу и королеве Камилле на королевских конных соревнованиях в Аскоте.

Единственная дочь покойной принцессы Маргарет личность не публичная и появляется только на самых торжественных мероприятиях британской королевской семьи.

Вчера леди Сара посетила конные соревнования в Аскоте. Для выхода в свет 59-летняя художница надела пастельно-желтое платье сочетая его с широкополой шляпой, жемчужным колье на шее и жемчужными серьгами. Волосы ее были распущены, а на лице совсем не было макияжа.

На мероприятии к Саре присоединился ее 66-летний муж Даниэль Чатто.

Леди Сара Чатто с мужем Даниэлем Чатто / Фото: Getty Images

Также третий день королевских скачек на ипподроме в Аскоте посетили король Чарльз и королева Камилла, Зара Тиндалл с мужем Майком и принцесса Анна. Сегодня ожидается визит принца и принцессы Уэльских.

Королева Камилла и король Чарльз на Royal Ascot / Фото: Associated Press

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