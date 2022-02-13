Скромно, но со вкусом: как королева Летиция подчеркивает свое декольте

Скромно, но со вкусом: как королева Летиция подчеркивает свое декольте

Испанская королева Летиция всегда очень утонченная на публичных мероприятиях.

У 49-летней королевы безупречный вкус. Не без помощи стилиста, конечно, ее Величество подбирает себе очень красивые наряды для публичных выходов. Мы обратили внимание, что во всех своих образах Летиция достаточно скромна. Она редко делает акцент на своем декольте, а если и делает, то практически незаметно.

Королева Летиция / Getty Images

Например, в ее образа могут быть не очень глубокие V-образные вырезы как на платьях, так и на комбинезонах или блузках.

Королева Летиция / Getty Images

Украшений на шее королева Летиция, как правило, не носит, отдавая предпочтение аксессуарам в ушах.

Иногда Ее Величество выходит в свет в блузках с небольшими разрезами на декольте, смотрится это очень элегантно, такая изюминка придает образу утонченности.

Королева Летиция / Getty Images

Даже во время своего летнего отпуска, который Летиция проводит обычно с семьей в Пальма-де-Майорке, она носит платья с неглубокими V-образными вырезами. Словом, соблюдает протокол и в повседневной жизни, и во время выполнения своих королевских обязанностей.

Королева Летиция с дочерью Софией / Getty Images

Нам вспомнился только один конфуз Ее Величества, связанный с декольте, когда она надела светлый бюстгальтер под тонкую трикотажную кофту черного цвета, которая просвечивалась под вспышками фотокамер. Больше подобных казусов с Летицией не случалось.

Королева Летиция / Getty Images

Декольте королевы Летиции (7 фото)

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