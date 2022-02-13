Скромно, но со вкусом: как королева Летиция подчеркивает свое декольте

Испанская королева Летиция всегда очень утонченная на публичных мероприятиях.
У 49-летней королевы безупречный вкус. Не без помощи стилиста, конечно, ее Величество подбирает себе очень красивые наряды для публичных выходов. Мы обратили внимание, что во всех своих образах Летиция достаточно скромна. Она редко делает акцент на своем декольте, а если и делает, то практически незаметно.
Например, в ее образа могут быть не очень глубокие V-образные вырезы как на платьях, так и на комбинезонах или блузках.
Украшений на шее королева Летиция, как правило, не носит, отдавая предпочтение аксессуарам в ушах.
Иногда Ее Величество выходит в свет в блузках с небольшими разрезами на декольте, смотрится это очень элегантно, такая изюминка придает образу утонченности.
Даже во время своего летнего отпуска, который Летиция проводит обычно с семьей в Пальма-де-Майорке, она носит платья с неглубокими V-образными вырезами. Словом, соблюдает протокол и в повседневной жизни, и во время выполнения своих королевских обязанностей.
Нам вспомнился только один конфуз Ее Величества, связанный с декольте, когда она надела светлый бюстгальтер под тонкую трикотажную кофту черного цвета, которая просвечивалась под вспышками фотокамер. Больше подобных казусов с Летицией не случалось.
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