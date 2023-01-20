Скромно, но торжественно: коронация Чарльза III будет отличаться от церемонии восшествия на трон Елизаветы II

Известно, что король Чарльз планирует пригласить 3000 гостей на свою коронацию, но церемония все равно обещает быть более скромной, чем была у его матери - королевы Елизаветы II.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Как сообщает express.co.uk, дворец поручил парламенту подготовить список гостей, вдвое меньший, чем на коронацию королевы Елизаветы в 1953 году. Тогда в аббатстве были установлены трибуны, чтобы 8000 человек могли присутствовать на почти трехчасовой службе.

На этот раз не будет ни трибун, ни подмостей, говорят источники в парламенте, а продолжительность службы будет примерно вдвое меньше, чем в 1953 году. Но аббатство, которое обычно вмещает 2200 человек, вместит еще до 800 человек.

Коронация королевы Елизаветы II / Фото: Getty Images

Высокопоставленные лица в парламенте уже беспокоятся о том, сколько политиков сможет присутствовать. Они попытаются угодить многим из 650 депутатов и 800 коллег, борющихся за эти места на коронации. Также известно, что 6 мая прибудут лидеры Содружества, будет присутствовать расширенный состав британской королевской семьи, члены европейских королевских семей и высокопоставленные лица и главы благотворительных организаций.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал коронацию "уникальным моментом для страны", но королевские источники утверждают, что все будет организовано с учетом кризиса стоимости жизни, о чем важно помнить.

Напомним, коронация королевы Елизаветы II в 1953 году стоила 1,57 миллиона фунтов стерлингов, что эквивалентно 56 миллионам фунтов стерлингов на цены 2023 года. Правительственные чиновники отказались сообщить, был ли установлен бюджет на коронацию 2023 года. Расходы, распределенные между Королевским двором и различными правительственными ведомствами, а также полицией, скорее всего, будут раскрыты только после события.

Некоторые королевские инсайдеры предсказывают, что эта коронация будет гораздо менее пышной, но все же будет похожа на королевскую свадьбу или похороны - события, которые обычно обходятся налогоплательщикам примерно в 8 миллионов фунтов стерлингов.

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