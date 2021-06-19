Скромное и немного необычное: в каком платье выходила замуж графиня Уэссекская Софи

Пара в счастливом браке уже 22 года, и на протяжении этого времени наряд графини остается образцом сдержанной элегантности, хотя и не такое обсуждаемое, как образы других невест в королевской семье.

19 июня младший сын королевы Великобритании принц Эдвард и его жена графиня Уэссекская Софи празднуют годовщину свадьбы. Церемония бракосочетания состоялась в 1999 году в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Софи всегда отличалась необычным и немного скромным вкусом, поэтому решила остаться верной себе и выбрала свободное платье-пальто простого фасона, который немного напоминал образ из позднего средневековья. Наряд был сшит из органзы, шелка, крепа и тюля цвета слоновой кости, лиф имел V-образный вырез, также у наряда были длинные рукава, заканчивающейся расклешенными манжетами. Платье было расшито 325 тысячами жемчужин и кристаллов, окрашивалось в нежный цвет в ручную. Разработала этот наряд Саманта Кесвик (урожденная Шоу), а на его создание ушло около 4 месяцев.

Платье было слегка приталено, а юбка была расклешенной и переходила в длинный шлейф. На невесте также была фата из тюля, немного длиннее ее шлейфа. Под низом у невесты было еще одно платье, которое предназначалось только для закрытой вечеринки. Поэтому шелковее пальто Софи не снимала и вид нижнего наряда так и остался секретом. Но все же заметно, что платье было абсолютно белым, без вышивки и с длинным рукавом.

Эдвард и Сафи в день свадьбы в Виндзоре 19 июня 1999 года / Getty Images

На голове у Софи была бриллиантовая тиара "Пальметта", одолженная у Ее Величества. Шею и уши невесты украшали сережки и ожерелье из жемчуга, которые перед свадьбой ей подарил Эдвард.

Эдвард и Сафи в день свадьбы в Виндзоре 19 июня 1999 года / Getty Images

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