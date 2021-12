Скрытый талант герцогини Кейт: когда жена принца Уильяма научилась играть на фортепиано

Недавно герцогиня Кембриджская всех удивила своей игрой на фортепиано.

Кейт аккомпанировала музыканту Тому Уолкеру, когда он исполнял свою песню For Those Who Can't Be Here! в рамках рождественского концерта Together at Christmas, состоявшегося в Вестминстерском аббатстве.

Все знали, что Кейт Миддлтон хорошая спортсменка, в прошлом она занималась многими видами спорта, а также все знают о ее любви к фотографии, но на концерте герцогиня удивила еще одним талантом, который скрывала от широкой публики – игрой на пианино.

Как рассказал королевский источник, идея спектакля принадлежит самой герцогине Кембриджской. Как и идея сесть за фортепиано, ведь оказалось, что Кейт играла дома во время пандемии, и это здорово помогало отвлекаться от ситуации, сложившейся вокруг.

"Музыка была очень важна для герцогини во время карантина", - говорит королевский источник. "Она также осознает, каким мощным образом музыка объединяет людей - особенно в трудные времена. По этим причинам она стремилась таким образом участвовать в выступлении Тома", - пишет People.

Бывший учитель Кейт по игре на фортепиано Дэниел Николлс ранее рассказывал, что во время учебы Кейт дошла до третьего класса по классу фортепиано (высший класс – восьмой). Он говорил: "Я не думаю, что кто-то сказал бы, что она собирается стать концертной пианисткой, но у нее это хорошо получалось, она всегда делала все, что ей говорили".

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям / Associated Press

И на рождественском концерте герцогиня это продемонстрировала. Кстати, известно также, что Кейт изучала пение и игру на флейте.

Читайте также: