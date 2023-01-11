Скучает по бабушке: принц Гарри рассказал, что больше всего ценил в королеве Елизавете II

Принц Гарри в эти дни дал, наверное, интервью больше, чем за всю свою жизнь до этого.

В эксклюзивном интервью журналу People герцог Сассекский рассказал о том, какие особенные у него были отношения с бабушкой - королевой Елизаветой II.

Принц Гарри и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Гарри говорит, что очень дорожит моментами, которые прожил именно с бабушкой, но в то же время счастлив, что она теперь рядом с дедушкой Гарри – принцем Филиппом.

"Мы с бабушкой были очень близки, и у нас действительно были особые отношения, — говорит он. — Я очень скучаю по ней, а также по ее дерзкому чувству юмора и сообразительности. Но я также очень рад за нее. Она прожила полноценную жизнь и теперь воссоединилась со своим мужем", — продолжает Гарри, вспоминая своего дедушку принца Филиппа , который умер в апреле 2021 года.

Принц Гарри и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

"Я всегда буду дорожить каждым воспоминанием, которое у меня было с ней, особенно временем, которое она провела с моими детьми Арчи и Лили", - сказал принц.

Также он рассказал, что Елизавета II была удивлена, когда впервые встретилась с Лилибет (дочку Гарри и Меган назвали в честь королевы - в детстве ее так называл отец). "Самые милые дети, - ошеломленно сказала бабушка", - написал он в книге. "Она ожидала, что они будут немного более… американцами, я думаю. То есть, по ее мнению, более буйными", - написал в своей книге принц Гарри.

Лилибет и маленькая принцесса Елизавета

Напомним, ранее мы рассказывали, как любимый внук Елизаветы II прощался с ней наедине в замке Балморал в день ее смерти, 8 сентября.

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