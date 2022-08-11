Скупала недвижимость на "загнивающем" Западе: как выглядят квартиры и виллы Людмилы Путиной и ее нового мужа

Уже ни для кого не секрет, что бывшая жена Путина – Людмила – была очень несчастлива в браке с диктатором. Спустя тридцать лет "мучений" она получила развод, а вскоре снова стала невестой и женой некоего предпринимателя Артура Очеретного.

Историю развода Путиных, а также то, на какие деньги живет Людмила вместе с новоиспеченным мужем рассказали в новом фильме на YouTube-канале оппозиционера Алексея Навального.

Людмила Очеретная (именно такую фамилию сейчас носит бывшая Путина) и ее муж получают миллионы рублей от мэрии Москвы и госбанков, а также владеют недвижимостью в Европе. На том самом ненавистном и "загнивающем" Западе, о котором Путин так часто говорит и, который так ненавидит.

Людмила Путина / Фото: Getty Images

Откуда деньги

Авторы фильма рассказывают о том, что экс-первая леди России владеет особняком в центре Москвы в двух шагах от Кремля, в котором в нулевые находился специально созданный для нее "Центр развития русского языка", который впоследствии переименовали в "Центр развития межличностных коммуникаций" директором которого стал новый муж Путиной – Очеретный. Он сдает здание стоимостью 10 млрд рублей в аренду фирме "Меридиан", которая в свою очередь принадлежит Путиной, а уже она сдает здание в субаренду нескольким крупным банкам и другим коммерческим организациям. По подсчетам команды Навального Людмила Очеретная, обычная домохозяйка, которая никогда раньше не работала, зарабатывает на этом здании более 250 миллионов рублей в год.

Куда тратят деньги

Живут Людмила и Артур безбедно, денег не считают и могут себе позволить покупать недвижимость в любимых когда-то Людмилой местах в Европе. Всего за пару лет семейной жизни Людмила и ее новый муж купили недвижимости почти на 600 миллионов рублей. Во Франции, Швейцарии и Испании.

Виллы в Биарриц, Франция

Вилла Катерины Тихоновой, фото: Youtube

Исторический курорт на юго-западе Франции, где когда-то отдыхали представители европейской аристократии. Еще во время брака с Путиным Людмила обожала отдыхать во Франции, о чем свидетельствуют письма, которые она сама писала своей немецкой подруге. В конце 2012 года дочь Путина Катерина Тихонова и ее муж Кирилл Шамалов купили особняк в Биарицце за 4,5 миллионов евро. Эту виллу, к слову, недавно арестовали из-за санкций. В декабре 2013 года (за полгода до официального развода) Путины купили здесь вторую виллу, которую оформили на Артура Очеретного. Вилла стоимостью 5,3 миллиона евро, расположена она рядом с Биарицц в городе Англет, а до виллы дочери Людмиле ехать около 10 минут.

Вилла Очеретных, фото: Youtube

Этот дом выделяется среди остальных. Вилла в стиле ар-деко затмевает всех соседей. Позади дома расположен Атлантический океан, а до ближайшего пляжа всего 4 минут пешком. По словам местных жителей какая-либо активность на территории этого дома была в феврале 2022 года, незадолго до вторжения России на территорию Украины. На воротах этого дома кто-то нарисовал украинский флаг и надпись F*ck Putin. К слову, ни Артур Очеретный ни его жена Людмила до сих пор не находятся под европейскими санкциями.

фото: Youtube

Давос, Швейцария

Именно здесь в 90-е Путины проводили шестинедельные каникулы, а Швейцарию они любили не меньше, чем Францию. Артур Очеретный очевидно так много заработал на тренингах личностного роста, что через год после покупки виллы во Франции он приобретает квартиру в Давосе. И не одну, а целых две. Первая стоимостью 3,5 миллионов франков.

Вилла в Давосе, фото: Youtube

Позади в нескольких метрах от квартиры начинается огромный швейцарский горный лес, а на невероятно красивом озере неподалеку можно заниматься виндсерфингом или другими водными видами спорта. За 13 месяцев новый возлюбленный Людмилы Путиной и директор ее фонда спустил на европейскую недвижимость больше, чем пол миллиарда рублей.

Давос, фото: Youtube

Малага, Испания

Эту страну Людмила Путина любила еще до встречи с Путиным. По образованию она филолог-романист, специализация испанский язык. Именно в Испании они с Путиным любили проводить свои отпуска, и там же состоялся их первый официальный визит в качестве первых лиц государства в 2000 году.

Малага, фото: Youtube

В испанском городе Малага у жены Путина есть две квартиры. Первая поменьше была куплена в 2011 году снова таки Артуром Очеретным. Помимо квартиры Очеретный в тот же год купил здесь гараж. Аукционная стоимость квартиры почти 800 тысяч евро, а оформлена она в ипотеку на 20 лет. А в 2014 году Очеретный приобрел еще одну квартиру в соседнем корпусе на 400 квадратным метров, которая намного больше первой. В добавок к ней приобрел еще два гаража в новом блоке. Стоимость 1,3 миллиона евро и она тоже оформлена в ипотеку. В пяти минутах от квартиры есть пляж, а рядом несколько гольф и теннис-клубов.

Малага, фото: Youtube

Всего за пару лет Людмила Путина и Артур Очеретный скупили недвижимости на почти 600 миллионов рублей. А одновременно с разводом у Путиной появилось столько денег, что она буквально не знает куда их девать. Супруги Очеретные все еще не включены в санкционные списки Европы. И единственное, что изменилось для них с начала войны в Украине, так это то, что теперь Артур участвуя в соревнованиях в Европе по триатлону, которые он так любит, стал скрывать какую страну он представляет.