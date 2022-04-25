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Следите за губами: фото Путина, доказывающих, что он болен

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Следите за губами: фото Путина, доказывающих, что он болен

Владимир Путин / Associated Press

Кремлевский диктатор Путин "поздравил" Украину с Пасхой, выпустив очередную партию крылатых ракет по мирным городам.

Сам же отправился на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, которое возглавил лидер Русской православной церкви патриарх Кирилл, который поддержал вторжение Путина в Украину.

Владимир Путин / © Associated Press
Владимир Путин / Associated Press

Видео, которое появилось в Сети после службы, уже разобрали в мельчайших подробностях. Западные СМИ и, в частности, Daily Mail пишет, что кадры доказывают, что президент РФ чувствует себя плохо и заметно нервничает. На кадрах он выглядит неуверенно, все время сжимает и прикусывает губы и бесконечно ерзает.

Владимир Путин / ©
Владимир Путин
Владимир Путин / ©
Владимир Путин

Западные журналисты отмечают, что Путин не выглядит уже таким уверенным, каким он был раньше. Нервный, рассеянный, неуверенный, трусливый … - такими словами охарактеризовали его мимику в прессе.

Владимир Путин / ©
Владимир Путин

В то же время эксперты говорят, что сухость во рту, которая образуется, когда человек нервничает, может также свидетельствовать о болезни Паркинсона, которой, согласно слухам, давно страдает Путин.

Владимир Путин / ©
Владимир Путин
Владимир Путин / ©
Владимир Путин

Напомним, во время встречи Путина и Шойгу на прошлой неделе многие обратили внимание на то, как крепко диктатор схватился за край стола. Эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким проанализировал видеозапись и вынес свой вердикт.

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