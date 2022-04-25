Следите за губами: фото Путина, доказывающих, что он болен

Кремлевский диктатор Путин "поздравил" Украину с Пасхой, выпустив очередную партию крылатых ракет по мирным городам.
Сам же отправился на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, которое возглавил лидер Русской православной церкви патриарх Кирилл, который поддержал вторжение Путина в Украину.
Видео, которое появилось в Сети после службы, уже разобрали в мельчайших подробностях. Западные СМИ и, в частности, Daily Mail пишет, что кадры доказывают, что президент РФ чувствует себя плохо и заметно нервничает. На кадрах он выглядит неуверенно, все время сжимает и прикусывает губы и бесконечно ерзает.
Западные журналисты отмечают, что Путин не выглядит уже таким уверенным, каким он был раньше. Нервный, рассеянный, неуверенный, трусливый … - такими словами охарактеризовали его мимику в прессе.
В то же время эксперты говорят, что сухость во рту, которая образуется, когда человек нервничает, может также свидетельствовать о болезни Паркинсона, которой, согласно слухам, давно страдает Путин.
Напомним, во время встречи Путина и Шойгу на прошлой неделе многие обратили внимание на то, как крепко диктатор схватился за край стола. Эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким проанализировал видеозапись и вынес свой вердикт.
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