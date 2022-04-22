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Следите за руками: 10 снимков Путина, доказывающих, что с ним что-то не так

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Следите за руками: 10 снимков Путина, доказывающих, что с ним что-то не так

Владимир Путин / Associated Press

В четверг, 21 апреля, российские пропагандистские каналы показали видеозапись, на которой президент страны-агрессора Владимир Путин встретился в Кремле со своим министром обороны Сергеем Шойгу.

Шойгу, о здоровье которого в последнее время ходит много противоречивых слухов, откровенно наврал Путину об "освобождении Мариуполя", а потом добавил, что в городе остаются "более двух тысяч" украинских военных. Однако помимо странности самой встречи и разговора многих заинтересовал и сам Путин, а точнее, его поведение, поза и положение рук. Помимо множества мемов, видео и шуток пользователи опять заговорили о том, что российский фюрер чем-то болен.

© Associated Press
Associated Press

Мы собрали снимки, сделанные в этом же кабинете и практически в такой же позе, и на всех них у диктатора что-то с руками, также Путин всегда сутулится или сидит слишком расслаблено. Очень сильно президент любит держаться рукой за стол, как и в недавнем ролике. Напомним, что еще в 2020 году ряд западных СМИ, в том числе и The Sun, написали о том, что у Путина болезнь Паркинсона, однако, конечно же, Песков это опроверг.

Владимир Путин / © Associated Press
Владимир Путин / Associated Press
Владимир Путин / © Associated Press
Владимир Путин / Associated Press
Владимир Путин / © Associated Press
Владимир Путин / Associated Press
Владимир Путин / © Associated Press
Владимир Путин / Associated Press
Владимир Путин / © Associated Press
Владимир Путин / Associated Press
Владимир Путин / © Associated Press
Владимир Путин / Associated Press
Владимир Путин / © Associated Press
Владимир Путин / Associated Press
Владимир Путин / © Associated Press
Владимир Путин / Associated Press
Владимир Путин / © Associated Press
Владимир Путин / Associated Press
Владимир Путин / © Associated Press
Владимир Путин / Associated Press

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