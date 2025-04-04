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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
528
Время на прочтение
1 мин

Следом за Чарльзом и Кейт: еще одна британская герцогиня объявила, что у нее рак

Герцогиня Ратленд, проживающая в замке Бельвуар в Лестершире, сделала на днях громкое заявление о своем недуге.

Автор публикации
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Герцогиня Ратленд

Герцогиня Ратленд / © Getty Images

Герцогиня Ратленд, проживающая в замке Бельвуар в Лестершире, рассказала, что, как и король Чарльз и принцесса Уэльская Кейт, в прошлом году ей поставили шокирующий диагноз — рак.

Диагноз рака груди второй стадии ей поставили после того, как она обнаружила уплотнение, которое она изначально приняла за «прыщ или кисту».

61-летняя женщина, также известная как Эмма Мэннерс, позже прошла биопсию и у нее диагностировали рак, после чего ей сделали операцию по удалению левой груди и провели курс лучевой терапии.

«Рак — это отвратительная болезнь и окончательный уравнитель. Никто не застрахован — ни король Англии, ни принцесса Уэльская, ни уж точно не я», — цитирует ее слова The Mirror.

Герцогиня Ратленд / © Getty Images

Герцогиня Ратленд / © Getty Images

Мама пятерых детей говорит, что теперь она пересмотрела свой образ жизни, сосредоточившись на своей диете. Она также говорит, что ежедневно занимается медитацией под руководством инструктора, чтобы снизить уровень стресса, любит прогулки на природе и также пишет дневник.

Герцогиня в разводе со своим мужем Дэвидом, 11-м герцогом Ратлендом.

Напомним, ранее мы рассказывали о родственниках короля Великобритании, страдавших от рака.

Дата публикации
Количество просмотров
528
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