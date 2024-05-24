Следом за дворцом: друзья принцессы Кейт рассказали, когда она вернется к общественной жизни

На днях Кенсингтонский дворец заявил, что принцесса Кэтрин не вернется к работе пока врачи не дадут ей на это разрешение. Так же было и в случае короля Чарльза III, который все еще лечится от рака, но уже вернулся к публичным мероприятиям.

Принц Уильям и принцесса Кейт / Фото: Getty Images

Люди, близкие к принцессе Уэльской, пролили свет на то, когда мы сможем увидеть возвращение будущей королевы к работе. По словам ее друзей, она не скоро вернется на работу. Это точно будет не в ближайшее время, пишет express.co.uk.

Напомним, во вторник сообщалось, что принцесса Кейт была взволнована результатами работы ее Центра раннего детства Королевского фонда, который призывает к увеличению инвестиций в развитие детей раннего возраста. Эта новость породила надежду на то, сможет ли принцесса Кейт вернуться к общественным обязанностям в ближайшем будущем, что побудило источники в Кенсингтонском дворце внести разъяснения.

Принцесса Кейт на работе / Фото: Getty Images

Во дворце заявили, что, хотя Кейт "полностью была в курсе всего процесса подготовки отчета, это "не следует рассматривать как возвращение принцессы Уэльской к работе.

Напомним, ранее стало известно, с какими последствиями столкнулась принцесса Уэльская во время прохождения курса профилактической химиотерапии.

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