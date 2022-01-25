Следом за Гарри: принц Эндрю может лишиться полицейской охраны

Недавно мы писали, что принц Гарри пытается вернуть себе возможность в частном порядке оплачивать полицейскую охрану, когда приезжает в Великобританию.

Принц Гарри подал иск о судебном пересмотре решения Министерства внутренних дел, которое ранее запрещало ему лично оплачивать полицейскую охрану для него самого и его семьи во время пребывания в Великобритании. Таким образом приезд Гарри и Меган с детьми на платиновый юбилей королевы Елизаветы остается под вопросом.

Теперь и герцог Йоркский, средний сын королевы Елизаветы II, которого гражданка США Вирджиния Джуфре обвиняет в сексуальном насилии, может лишиться полицейской охраны, пишет Daily Mail.

Принц Чарльз и принц Эндрю / Getty Images

Эндрю может лишиться круглосуточной охраны полиции уже в следующем месяце. Герцог Йоркский, который остается девятым в очереди на трон, до сих пор имел право содержать своих полицейских телохранителей, финансируемых за счет налогоплательщиков, что обходилось государству примерно в 2-3 миллиона фунтов стерлингов в год.

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Это вызвало острые общественные дебаты, особенно потому, что его племянник, принц Гарри, был лишен защиты полиции, когда в 2020 году ушел из королевской семьи и переехал в Соединенные Штаты.

"Ситуация относительно Гарри неловкая. И если Гарри, который больше не работает членом королевской семьи, не получает охрану в Великобритании, то зачем она Эндрю?" - говорят источники. В то же время сообщается, что принц Эндрю, который живет в Royal Lodge в Виндзоре, всегда будет пользоваться круглосуточной защитой, которая обеспечивается проживанием в непосредственной близости от королевской резиденции.

Принц Эндрю, принц Гарри и принц Уильям / Getty Images

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