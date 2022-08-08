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Следом за Кейт: внучка королевы появилась на публике в коротких джинсовых шортах

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Следом за Кейт: внучка королевы появилась на публике в коротких джинсовых шортах

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Лето – время носить короткие шорты, и члены британской королевской семьи тут не исключение.

Недавно мы видели, как герцогиня Кембриджская посещала соревнования и во время посещения Гран-при Великобритании по парусному спорту в Плимуте и появилась на публике сначала в белых коротких шортах, а потом переоделась в синие.

Герцогиня Кембриджская / © Getty Images
Герцогиня Кембриджская / Фото: Getty Images
Герцогиня Кейт / © Getty Images
Герцогиня Кейт / Фото: Getty Images

Также, вдохновившись образами герцогини Кейт, вспоминали, как короткие шорты носила принцесса Уэльская Диана. Она любила носить преимущественно велосипедные шорты.

А вот внучка королевы Елизаветы II – Зара Тиндалл – в выходные вместе с мужем Майком и детьми посетила Фестиваль британского троеборья 2022 года в Гэткомб-парке, в котором принимала участие как наездница.

Зара Тиндалл / © Getty Images
Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Она приехала на мероприятие в коротких джинсовых шортах, которые дополнила фирменной синей футболкой-поло, черными кроссовками и черной бейсболкой.

Зара - мама троих детей, всех отпрысков она взяла с собой на соревнования. Также ее поддерживала мама принцесса Анна.

Майк Тиндалл с дочерью Леной / © Getty Images
Майк Тиндалл с дочерью Леной / Фото: Getty Images

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