Следует традиции Елизаветы II: дворец объявил, когда король Чарльз III официально отпразднует день рождения

Букингемский дворец объявил, когда состоится первое публичное празднование дня рождения новоиспеченного короля Чарльза III на параде известном как Trooping the Colour.
Дворцом было объявлено, что это состоится 17 июня 2023 года, спустя шесть недель после коронации Чарльза, запланированной на 6 мая 2023 года.
Отметим, что настоящий день рождения короля Чарльза приходится на ноябрь, но, как и его покойная мать королева Елизавета II, он будет праздновать в июне, потому что летом для этого более подходящая погода.
Считается, что эта традиция зародилась во время правления короля Георга II в 1748 году. Георг II родился в октябре, но праздновать день рождения было удобнее в теплое время года, поэтому выбрали июнь. Праздник должен выпадать на субботу, обычно это даты в промежутке с 11 по 17 июня. Парад Trooping the Color стал выдающимся событием в королевском календаре во время правления королевы Елизаветы II.
По традиции в таком параде примут участие более 1400 солдат, 200 лошадей и 400 музыкантов. В то время как некоторые члены королевской семьи будут участвовать верхом на лошадях, другие - проедут в карете от Букингемского дворца до конной гвардии, а затем король Чарльз примет салют на параде. Затем члены королевской семьи соберутся на балконе Букингемского дворца, чтобы посмотреть на полет самолетов Королевских ВВС и "Красных стрел".
В июне 2022 года королева Елизавета II в последний раз вышла на балкон дворца, чтобы поприветствовать публику. Позже стало известно, что второй ее выход в зеленом пальто, который многим так запомнился, состоялся благодаря тому, что ее уговорил Чарльз. Как мы и предполагали, этот выход стал последним ее появлением на балконе Букингемского дворца.
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