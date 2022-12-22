Следует традиции Елизаветы II: дворец объявил, когда король Чарльз III официально отпразднует день рождения

Дворцом было объявлено, что это состоится 17 июня 2023 года, спустя шесть недель после коронации Чарльза, запланированной на 6 мая 2023 года.

Королева Елизавета II и король Чарльз III с королевой Камиллой / Фото: Associated Press

Отметим, что настоящий день рождения короля Чарльза приходится на ноябрь, но, как и его покойная мать королева Елизавета II, он будет праздновать в июне, потому что летом для этого более подходящая погода.

Считается, что эта традиция зародилась во время правления короля Георга II в 1748 году. Георг II родился в октябре, но праздновать день рождения было удобнее в теплое время года, поэтому выбрали июнь. Праздник должен выпадать на субботу, обычно это даты в промежутке с 11 по 17 июня. Парад Trooping the Color стал выдающимся событием в королевском календаре во время правления королевы Елизаветы II.

Королева Елизавета II, король Чарльз III и принцесса Уэльская с детьми / Фото: Associated Press

По традиции в таком параде примут участие более 1400 солдат, 200 лошадей и 400 музыкантов. В то время как некоторые члены королевской семьи будут участвовать верхом на лошадях, другие - проедут в карете от Букингемского дворца до конной гвардии, а затем король Чарльз примет салют на параде. Затем члены королевской семьи соберутся на балконе Букингемского дворца, чтобы посмотреть на полет самолетов Королевских ВВС и "Красных стрел".

Trooping the Colour / Фото: Associated Press

В июне 2022 года королева Елизавета II в последний раз вышла на балкон дворца, чтобы поприветствовать публику. Позже стало известно, что второй ее выход в зеленом пальто, который многим так запомнился, состоялся благодаря тому, что ее уговорил Чарльз. Как мы и предполагали, этот выход стал последним ее появлением на балконе Букингемского дворца.

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