Слегка испортила укладку: как королева Матильда каталась на велосипеде

В январе 2020 года королеве Бельгии Матильде исполнится 50 лет. Королевская особа делает все, чтобы показать, как важна забота о своем ментальном и физическом здоровье.

На днях супруга короля посетила коммуну Тюбиз, где прошло мероприятие, в рамках которого говорили о важности психологического благополучия. Под девизом "Движение вместе для душевного благополучия" королева Матильда проехала на велосипеде 22 км с сотрудниками и пациентами Медико-педагогического института Ле Коломбье из Нивеля.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Многие королевские особы любят кататься на велосипеде. Королева Бельгии не исключение. Она выглядела достаточно просто и была одета в молочно-белую водолазку, жилетку и джинсы клеш, подобрав к ним синие замшевые кроссовки.

Матильда надела шлем, чем испортила свою укладку, и прокатилась на велосипеде вместе с остальными участниками велопробега.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы уже рассказывали, как члены королевской семьи Британии любят и охотно катаются на велосипедах, и даже показывали фотографии.

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