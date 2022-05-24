Слетела с катушек: пропагандистка Симоньян снова угрожает миру ядерной войной

Российские пропагандисты - цепные псы кремлевского режима - всегда отрабатывают повестку дня с особым вдохновением. Последнее время они все чаще говорят о страшных катастрофах, которые ждут мир в случае проигрыша России в войне с Украиной.

Угрожать миру ядерной зимой - это любимый аргумент российских властей и пропагандистов. "Зачем нам такой мир, если в нем не будет России?" - говорит Путин в фильме пропагандиста Владимира Соловьева "Миропорядок 2018".

Другой пропагандист - Дмитрий Киселев - обещает "превратить Америку в радиоактивный пепел".

"Они все считают, что мы проиграем, а Запад выиграет. Они не понимают, что это невозможно. Либо это плохо кончится для всего человечества, либо мы победим", - заявила недавно в эфире шоу на центральном российском канале путинская пропагандистка Маргарита Симоньян. Затем она рассказала российским потребителям пропагандистского продукта, каким благом для России станет изоляция ее от цивилизованного мира.

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Маргарита Симоньян, которая родилась в армянской семье в Краснодаре, в школьные годы год жила и училась в США по программе обмена. Сейчас же она призывает российских родителей порадоваться тому, что их дети не смогут учиться в западных школах и вузах и, соответственно, не ощутят на себе тлетворное влияние чуждых российскому народу ценностей.

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