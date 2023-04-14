Слезы взросления: известный психолог утешил родителей девушек, страдающих из-за разоблачения Спартака Субботы

Уже несколько дней вокруг психолога Спартака Субботы, его обличителей и защитников не утихают страсти. Впоследствии, скандал вступил в новую силу, когда общественность узнала, что у психолога была немалая аудитория подростков, которые из-за всех этих событий очень расстроились и не скрывали своего отчаяния, когда оставляли сообщения в социальных сетях.

Началось все с того, что популярный украинский психолог, врач-психиатр и блогер Спартак Суббота оказался в центре громкого скандала, когда онлайн-медиа "Свідомі" провело расследование, в котором утверждается, что Спартак Суббота является мошенником и самозванцем. Автор расследования, психолог и гештальт-терапевт Илья Полуденный, обвинил коллегу во лжи, сексе с клиентками и сотрудничестве с запрещенной ныне партией ОПЗЖ.

Далее актер Евгений Янович, который вел вместе со Спартаком Субботой один из самых популярных украинских подкастов "Подкаст-терапия", объявил о закрытии проекта и отмене тура по Украине.

Когда страсти немного начали утихать, выяснилось, что у подкаста белая целая армия поклонников, преимущественно девушек подросткового возраста, очень негативно воспринявших известие о закрытии проекта.

Об этом на своей странице в Facebook написала Елена Пшеничная.

Количество сообщений, исполненных боли и отчаяния, действительно впечатляет. Пост собрал более двух тысяч перепостов и широкий спектр реакций. Многие родители впервые услышали имя Спартака Субботы и после этого заинтересовались тем, какой контент потребляют их дети в социальных сетях.

Родительское беспокойство вылилось в многочисленные комментарии и дискуссии в социальных сетях. Некоторые советовали родителям внимательнее относиться к своим детям и интересоваться тем, что именно они слушают или смотрят, другие предлагали, наоборот, ослабить родительский контроль и больше доверять своим детям.

Известный психолог Екатерина Гольцберг попыталась успокоить родителей девушек, рыдающих из-за закрытия подкаста Спартака Субботы, и дала им несколько советов:

"Девиц надо утешить. Да, утешить, как утешают маленьких детей, как утешают людей, которые переживают потерю кумира, потерю первой любви, испытавшие разочарование. Это неплохие слезы. Слезы взросления. Слезы беспомощности и принятие невозвратного. Это важно пережить именно в подростковом возрасте, чтобы научиться утешаться самостоятельно и знать, что делать с такими разочарованиями потом. Чтобы не впадать в детскую истерику во взрослом возрасте. Чтобы различать "плохих парней" и не вестись на их харизму, за которой может стоять даже социопат (сейчас не об этом герое).

А дальше девушкам нужно объяснить, почему так произошло. Почему то, что они видят, может отличаться от реальности. И это отличная тема для начала разговора с родителями".

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