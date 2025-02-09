Слились в поцелуе: Меган и Гарри произвели фурор на трибунах церемонии открытия Invictus Games

В этом году Invictus Games, учрежденные принцем Гарри в 2014 года, пройдут в Ванкувере и Уистлере.

Меган Маркл приехала в Канаду вместе с мужем, чтобы поддержать его на этом важном для него мероприятии. Общаясь со спортсменами Меган сказала:

Меган и Гарри на церемонии открытия "Игр непокоренных" в Ванкувере / Фото: Getty Images

"Вы увидите его на этой неделе. Вы увидите его на играх, вы, вероятно, увидите, как он играет с вами в керлинг и болеет за вас в баскетболе на колясках. Это так много значит для него. Вы его семья, так же как и мы его семья. И я надеюсь, вы осознаете, сколько своего сердца он вложил в каждый удар, который привел вас всех на эту неделю, которая будет потрясающей. Мне нужно, чтобы вы это знали, мне нужно, чтобы вы знали, как много это для него значит и как много каждый из вас значит для него", - сказала Меган, цитирует его слова журнал People.

Меган и Гарри на церемонии открытия "Игр непокоренных" в Ванкувере / Фото: Getty Images

На трибунах во время церемонии октрытия Меган Маркл нежно поцеловала мужа на публике, вызвав овации. Она появилась на мероприятии в белом пальто с поясом и выглядела стильно.

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