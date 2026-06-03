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Словили милый момент: королева Мэри и король Фредерик X продемонстрировали нежность на публике
Король Дании Фредерик X и королева Мария посетили Грену в муниципалитете Норддюрс во время своего летнего визита.
Пара предстала перед камерами держась за руки, а их образы были непринужденные и минималистичные.
Королева Мэри надела белый топ в сочетании с брюками-клеш, синей курткой и кофейными кедами. Она собрала волосы в низкий тугой хвост и была в солнцезащитных очках. Король Фредерик X был одет в бежевую рубашку под которой виднелась синяя футболка и синие джинсы в сочетании с ботинками. Пара мило держалась за руки, что бывает крайне редко на публичных мероприятиях.
Недавно королевская чета полным составом принимала участие в спортивном забеге и королева Мэри даже показывала несколько снимков с тренировки, как она разминалась перед забегом.
Потом Мэри и Фредерик X отправились в трехдневный круиз на борту королевской яхты «Даннеброг».