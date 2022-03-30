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Сложный день для королевы: Елизавета II почтила память покойной матери

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Сложный день для королевы: Елизавета II почтила память покойной матери

Королева Елизавета II и королева-мать Елизавета / Getty Images

Сегодня королева Елизавета II проживает еще один сложный день. 30 марта 2022 года исполняется 20 лет со дня смерти ее мамы Елизаветы Боуз-Лайон.

Королева-мать мирно скончалась в возрасте 101 года 30 марта 2002 года в Королевской ложе, своей резиденции в Виндзоре. Ее здоровье ухудшалось, и в течение нескольких месяцев, предшествовавших ее смерти, она страдала от простуды. Ее смерть наступила всего через семь недель после смерти ее младшей дочери, принцессы Маргарет.

Сегодня в Твиттере королевы Елизаветы II появилась публикация в память о королеве-матери.

"Сегодня исполняется 20 лет со дня смерти королевы Елизаветы, королевы-матери. Ее Величество вызывала огромную любовь у публики, о которой ее дочь королева говорила как о "особом месте, которое она занимала в сердцах многих", - гласит сообщение.

Это была очень эмоциональная неделя для британской королевы, которая сейчас испытывает некоторые проблемы со здоровьем. Вчера на поминальную службу за герцогом Эдинбургским Елизавета приехала вместе со скандальным сыном принцем Эндрю, который завел мать в Вестминстерское аббатство под руку.

Принц Эндрю и королева Елизавета II / © Associated Press
Принц Эндрю и королева Елизавета II / Associated Press

Отметим, королева-мать была очень жизнерадостной женщиной, за что получила прозвище "улыбающаяся герцогиня". Она оставалась приверженной своей общественной жизни и активно выполняла свои обязанности вплоть до нескольких месяцев до своей смерти. Своего мужа короля Георга VI Елизавета пережила на 50 лет.

Королева Елизавета II и королева-мать Елизавета / © Getty Images
Королева Елизавета II и королева-мать Елизавета / Getty Images

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