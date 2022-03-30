Сложный день для королевы: Елизавета II почтила память покойной матери

Сегодня королева Елизавета II проживает еще один сложный день. 30 марта 2022 года исполняется 20 лет со дня смерти ее мамы Елизаветы Боуз-Лайон.

Королева-мать мирно скончалась в возрасте 101 года 30 марта 2002 года в Королевской ложе, своей резиденции в Виндзоре. Ее здоровье ухудшалось, и в течение нескольких месяцев, предшествовавших ее смерти, она страдала от простуды. Ее смерть наступила всего через семь недель после смерти ее младшей дочери, принцессы Маргарет.

Сегодня в Твиттере королевы Елизаветы II появилась публикация в память о королеве-матери.

"Сегодня исполняется 20 лет со дня смерти королевы Елизаветы, королевы-матери. Ее Величество вызывала огромную любовь у публики, о которой ее дочь королева говорила как о "особом месте, которое она занимала в сердцах многих", - гласит сообщение.

Today marks 20 years since the death of Queen Elizabeth The Queen Mother.



Her Majesty inspired great affection from the public which her daughter The Queen spoke of as, ‘the special place she occupied in the hearts of so many.’ pic.twitter.com/s810c66SF2 — The Royal Family (@RoyalFamily) March 30, 2022

Это была очень эмоциональная неделя для британской королевы, которая сейчас испытывает некоторые проблемы со здоровьем. Вчера на поминальную службу за герцогом Эдинбургским Елизавета приехала вместе со скандальным сыном принцем Эндрю, который завел мать в Вестминстерское аббатство под руку.

Принц Эндрю и королева Елизавета II / Associated Press

Отметим, королева-мать была очень жизнерадостной женщиной, за что получила прозвище "улыбающаяся герцогиня". Она оставалась приверженной своей общественной жизни и активно выполняла свои обязанности вплоть до нескольких месяцев до своей смерти. Своего мужа короля Георга VI Елизавета пережила на 50 лет.

Королева Елизавета II и королева-мать Елизавета / Getty Images

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