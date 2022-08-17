Случается и с Кейт: смешные прически герцогини Кембриджской

Герцогиня Кембриджская славится тем, что носит всегда идеальные укладки и эффектные прически. Но бывает и с ее волосами ветер играет злую шутку.

Супруга принца Уильяма неоднократно попадала под прицелы фотографов в самый неподходящий момент, когда ветер поднимал ее волосы вверх. Кадры получались очень забавными, ими мы решили с вами сегодня поделиться.

Герцогиня Кембриджская / Фото: Getty Images

Кейт всегда носит длинные волосы. Длина может быть длиннее или короче, но это всегда длина ниже плеч. Волосы у Кэтрин густые и тяжелые, стилисты даже прибегают к хитрости и используют специальный аксессуар, чтобы прически герцогини держались и не распадались.

Посоревноваться с герцогиней Кембриджской может разве что герцогиня Корнуольская Камилла, которая также очень часто попадает в ситуацию, когда ветер вносит свои коррективы в ее почти всегда безупречную укладку.

Герцогиня Кембриджская / Фото: Getty Images

Герцогиня Кембриджская / Фото: Getty Images

Герцогиня Кембриджская / Фото: Getty Images

Кстати, а вы знали почему герцогиня Камилла, как и королева, не меняет укладку вот уже сорок лет?

Герцогиня Кембриджская / Фото: Associated Press

Герцогиня Кембриджская / Фото: Associated Press

С прическами Кейт и Камиллы может соревноваться разве что премьер-министр Борис Джонсон, у которого очаровательная белакурая шевелюра, которую постоянно развевает ветер.

Герцогиня Кембриджская / Фото: Associated Press

Читайте также: