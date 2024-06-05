Случается и с королевами: с Маргрете II произошел забавный конфуз на публике

84-летняя королева Маргрете II хотя и сложила с себя королевские полномочия в пользу сына, иногда все же присутствует на публичных мероприятиях.

Сегодня королевская семья собралась на службе в честь празднования 175-летия Конституции в церкви Холмен в Копенгагене. Маргрете II приехала на мероприятие в белом платье с поясом на талии и в коротком жакете, в перчатках и шляпе с широкими полями. Идя по красной дорожке по пути в церковь ветер сыграл злую шутку с Маргрете II, сорвав шляпу с ее головы. Надо отдать должное, королева успела схватиться за нее руками и удержать, при этом улыбаясь. Также в руках у Маргрете была трость.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Стоит отметить, что такие конфузы часто происходили и с покойной королевой Елизаветой II, а также происходят периодически с женой короля Чарльза – Камиллой.

Напомним, службу также посетили король Фредерик X и королева Мэри. Супруга монарха произвела впечатление своим роскошным нарядом.

Королева Мэри и король Фредерик X / Фото: Getty Images

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