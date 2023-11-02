Случается и с ними: эпичные падения европейских королей и принцев

С некоторыми подобные неприятности случались во время спортивных соревнований, но есть те, кто упал на важном событии.
Члены королевских семей на самом деле ничем не отличаются от обычных людей, и с ними тоже часто случаются конфузы. Однако если может показаться, что неприятность случаются в основном с гардеробом аристократов, то поспешим вас разубедить, ведь иногда они публично падают, и случается это, как и со всеми нами, в самый неподходящий момент.
Ниже мы собрали королевские падения принцев и королей, которые попали в объективы фотографов, поскольку, как оказалось, это явление не редкость.
Принц Бельгии Лоран упал на свадьбе князя Монако Альберта II с княгиней Шарлин.
Король Норвегии Харальд V упал перед королевой Дании Маргрете II во время визита в Копенгаген.
Принц Дании Иоахим и принц Дании Феликс смеются, когда принц Дании Николай падает во время лыжного отпуска в Швейцарии.
Князь Монако Альберт падает во время соревнований по биатлону на благотворительном мероприятии Star Team for Children.
Принц Уильям падает с лошади во время игры против своего брата принца Гарри в благотворительном матче по поло.
Принц Филипп, герцог Эдинбургский, упал во время соревнований по поло.
Принц Гарри падает с лошади во время третьего ежегодного турнира Veuve Clicquot Polo Classic.
Принц Чарльз падает с саней во время отпуска в Клостерсе.
Маленький принц Джордж упал на благотворительном матче по поло Gigaset.
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