Случается и с ними: эпичные падения европейских королей и принцев

С некоторыми подобные неприятности случались во время спортивных соревнований, но есть те, кто упал на важном событии.

Члены королевских семей на самом деле ничем не отличаются от обычных людей, и с ними тоже часто случаются конфузы. Однако если может показаться, что неприятность случаются в основном с гардеробом аристократов, то поспешим вас разубедить, ведь иногда они публично падают, и случается это, как и со всеми нами, в самый неподходящий момент.

Ниже мы собрали королевские падения принцев и королей, которые попали в объективы фотографов, поскольку, как оказалось, это явление не редкость.

Принц Бельгии Лоран упал на свадьбе князя Монако Альберта II с княгиней Шарлин.

Фото: Getty Images

Король Норвегии Харальд V упал перед королевой Дании Маргрете II во время визита в Копенгаген.

Фото: Getty Images

Принц Дании Иоахим и принц Дании Феликс смеются, когда принц Дании Николай падает во время лыжного отпуска в Швейцарии.

Фото: Getty Images

Князь Монако Альберт падает во время соревнований по биатлону на благотворительном мероприятии Star Team for Children.

Фото: Getty Images

Принц Уильям падает с лошади во время игры против своего брата принца Гарри в благотворительном матче по поло.

Фото: Getty Images

Принц Филипп, герцог Эдинбургский, упал во время соревнований по поло.

Фото: Getty Images

Принц Гарри падает с лошади во время третьего ежегодного турнира Veuve Clicquot Polo Classic.

Фото: Getty Images

Принц Чарльз падает с саней во время отпуска в Клостерсе.

Фото: Getty Images

Маленький принц Джордж упал на благотворительном матче по поло Gigaset.

Фото: Getty Images

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