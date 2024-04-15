Случается и с ними: кто из членов британской королевской семьи страдает аллергией

Королева Елизавета II не просто так разводила корги, а принцесса Уэльская Кэтрин – предпочитает не посещать конные соревнования.
Оказывается, членам британской королевской семьи хорошо известно такое понятие, как аллергия.
Покойная королева Елизавета II была большой любительницей собак, особенно корги, но это была не единственная причина, по которой она разводила этих питомцев. Оказывается, у королевы была аллергия на кошек, хотя публично об этом она никогда не рассказывала.
Принцесса Уэльская Кэтрин страдает от аллергии на лошадей. Как пишет Hello! именно по этой причине Кейт не поддерживала принца Уильяма на играх в поло или делала это очень редко.
Королева Камилла страдает сезонной аллергией на цветения разных растений, обычно это проявляется покраснением глаз из-за большого количества пыльцы в воздухе.
Напомним, ранее мы писали, кто из принцесс рассказал о проблемах со здоровьем.
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