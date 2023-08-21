Случается и с принцессами: с Кейт Миддлтон произошла забавная ситуация, когда она собирала детей в школу

Принцесса Уэльская, как и любая другая мама, готовит своих детей к новому учебному году. Однажды во время школьных покупок с Кейт произошла забавная ситуация, которая показывает, что даже принцессам не чужды проблемы простых людей.
Всего через несколько недель принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи вернутся в классы школы Ламбрук, в которую поступили в сентябре 2022 года. И Кэтрин, безусловно, позаботится о том, чтобы у ее детей было все самое необходимое для нового учебного года.
Однажды, как вспоминает издание Mirror, Кейт отправилась со старшими детьми принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой в лондонский универмаг Peter Jones, чтобы купить новую обувь. И забыла взять с собой носки для того, чтобы дети могли померять эту обувь, так как они были в летних сандалиях и ноги, естественно, не были чистыми.
Как и многим мамам, оказавшимся в такой ситуации, Кейт пришлось одолжить носки в магазине. Скорее всего, принцесса просто приобрела несколько новых пар, но эти детали не уточняются.
Приятно знать, что даже принцесса Уэльская самостоятельно ходит по магазинам в поисках необходимых вещей для своих детей, которых нужно собрать в школу в преддверии начала учебного года. А пока что у Уэльских еще несколько недель каникул, которые они, скорее всего, проведут в Балморале в компании короля Чарльза и королевы Камиллы.
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