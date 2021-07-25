Случается с каждым: конфузы герцогини Кембриджской

В Британии герцогиню Кэтрин очень любят. И прежде всего за то, что она искренняя и настоящая. Ну, по крайней мере, так это выглядит со стороны. Но даже с ней иногда случаются смешные ситуации, которые фиксируют на камеру фотографы.

Однажды Кэтрин вместе с супругом принцем Уильямом побывали с туром в Индии. Там во время возложения цветов к мемориалу погибшим воинам в Дели, ветер вздернул платье герцогини к верху. Хорошо, что Кэтрин вовремя сориентировалась и схватила подол платья руками.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Ветер часто приносит неудобства Кейт. В 2011 году во время первого заграничного турне герцогини в роли жены принца Уильяма в Канаду, ей пришлось ловить платье в присутствии незнакомых солдат. Благо мужчины с юмором отнеслись к ситуации, и не подали виду, что что-то пошло не так.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Иногда Кэтрин и сама может обнажить какие-то части тела, причем случайно. Так случилось во время игры в волейбол. Зато все теперь знают, что у герцогини нет лишних килограммов, правда, жаль, что нет и кубиков пресса.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Герцогиня не всегда умеет контролировать свои эмоции, из-за чего попадает в неловкие ситуации. Во время одного из благотворительных мероприятий в Лондоне, Кейт не смогла сдержать эмоций в присутствии принца Гарри, буквально заливалась смехом на глазах у присутствующих. Тогда Гарри еще не чувствовал себя в ловушке, живя в королевской семье.

Герцогиня Кембриджская и принц Гарри / Getty Images

Также читайте Редкий кадр: с принцем Чарльзом произошел конфуз на мероприятии

В Мумбаи Кэтрин тоже чудила. Она решила не только понаблюдать за игрой в крикет, но и самой принять участие. Ее прыжки в длинном платье и туфлях на каблуках оценили присутствующие на игре дети. С такими играми нужно быть осторожнее, а то забавный конфуз, может стать неприятностью. Надеемся, герцогиня об этом знает.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Читайте также: Королевские титулы: почему Меган не принцесса, а Кейт может стать королевой-консортом

Как менялась внешность герцогини Кембриджской (17 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку