Случалось и с Дианой: вспоминаем, как принцесса Уэльская оконфузилась со шляпой

Мы уже видели много фотографий, на которых с шляпами королевы Елизаветы II и королевы Камиллы случались конфузные ситуации. Случалось такое и с принцессой Дианой.
Ветер сыграл злую шутку с принцессой Уэльской в 1985 году, во время ее визита в Национальную галерею искусств в Вашингтоне, округ Колумбия, во время официальной поездки в США в ноябре.
Тогда 24-летняя леди Ди была одета в бело-черное платье, к которому подобрала широкополую шляпу белого цвета, которая и слетела с ее головы во время сильного порыва ветра. Принцесса, правда, успела ухватить ее рукой.
А недавно ветер едва ли не испортил образы принцессе Уэльской Кэтрин и королеве Камилле, когда они прибыли на службу в честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.
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