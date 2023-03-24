Случалось и с Дианой: вспоминаем, как принцесса Уэльская оконфузилась со шляпой

Мы уже видели много фотографий, на которых с шляпами королевы Елизаветы II и королевы Камиллы случались конфузные ситуации. Случалось такое и с принцессой Дианой.

Ветер сыграл злую шутку с принцессой Уэльской в 1985 году, во время ее визита в Национальную галерею искусств в Вашингтоне, округ Колумбия, во время официальной поездки в США в ноябре.

Тогда 24-летняя леди Ди была одета в бело-черное платье, к которому подобрала широкополую шляпу белого цвета, которая и слетела с ее головы во время сильного порыва ветра. Принцесса, правда, успела ухватить ее рукой.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

А недавно ветер едва ли не испортил образы принцессе Уэльской Кэтрин и королеве Камилле, когда они прибыли на службу в честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

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