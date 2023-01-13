Случалось и с королевой: как Елизавета II однажды оконфузилась на публике

Королева Елизавета II всегда славилась безупречным чувством стиля и выглядела ярко и эффектно. Но, оказывается, случались и с Ее Величеством конфузы.

Однажды монарх присутствовала на вечеринке, организованной по случаю празднования 70-летия бывшего короля Греции Константина II, 2 июня 2010 года. Ее Величеству тогда было 84 года. И приехала она на празднование в пастельно-голубом платье в пол, расшитом бусинами на воротнике и груди, сочетая его с серебристыми туфлями на каблуках.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Образ, дополненный бриллиантовым колье, серьгами и браслетом был безупречным, но был один нюанс, который бросался в глаза. На одной стороне платья были очень заметные пятна неизвестного происхождения.

Однако монарх все равно делала вид, что выглядит безупречно, и не подавала виду, что беспокоится по этому поводу, рассказывает об инциденте express.co.uk.

Королева Елизавета II и король Константин II / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, почему королева Елизавета II практически всегда надевала яркие наряды, а в ее гардеробе преобладали пестрые наряды всех оттенков радуги.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

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