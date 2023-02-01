Случалось и с Меган: как ветер портил прическу герцогине Сассекской

Мы часто вспоминаем про конфузы, которые случаются с королевой Камиллой или принцессой Уэльской Кэтрин. Но совсем забыли про Меган, герцогиню Сассекскую, жену принца Гарри.
Своему стилю герцогиня уделяет много внимания. Сейчас у нее есть стилист и визажист, которые готовят ее к светским выходам. И это нормально.
Но однажды во время тура в Южную Африку в 2019 году Меган Маркл попала в такую же забавную ситуацию, как и ее королевские родственники.
Во время визита в Йоханнесбургский университет - поездка была частью королевского тура Меган и Гарри в Южную Африку - ветер растрепал густые и длинные волосы герцогини Меган.
А когда они с принцем посещали пляж Монвабиси, волосы Меган, хоть и были собраны в пучок, все равно вздернулись вверх. Герцогиня, правда, на это вряд ли обратила внимание, так как сильно над чем-то смеялась.
Ранее мы показывали вам, как выглядела самая смешная прическа королевы-консорт Камиллы.
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