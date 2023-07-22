Случайность или нет: бельгийская принцесса повторила образ Кейт Миддлтон

Королевские особы предпочли платья в желтом цвете.
21 июля бельгийский король Филипп и королева Матильда вместе с детьми посетили мессу Te Deum, состоявшуюся по случаю Национального дня Бельгии в Соборе Святых Михаила и Гудулы в Брюсселе.
По этому поводу 21-летняя наследница бельгийского трона - принцесса Елизавета - появилась на публике в ярко-желтом платье от бренда Maison Natan и шляпой с широкими полями от бренда Maison Fabienne Delvigne.
Образ она также дополнила босоножками и украшениями матери: жемчужными серьгами и бриллиантовым браслетом.
Образ девушки привлек внимание, поскольку безумно напомнил стиль наряда принцессы Уэльской, в котором она появилась на Уимблдоне в прошлом году. Тогда на Кэтрин тоже было платье длины миди в желтом оттенке и шляпа с широкими полями.
Этот наряд был одним из ее лучших образов на корте за все время.
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