Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Случайность или нет: бельгийская принцесса повторила образ Кейт Миддлтон

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
5713
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Случайность или нет: бельгийская принцесса повторила образ Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон и бельгийская принцесса Елизавета / Фото: Getty Images

Королевские особы предпочли платья в желтом цвете.

21 июля бельгийский король Филипп и королева Матильда вместе с детьми посетили мессу Te Deum, состоявшуюся по случаю Национального дня Бельгии в Соборе Святых Михаила и Гудулы в Брюсселе.

По этому поводу 21-летняя наследница бельгийского трона - принцесса Елизавета - появилась на публике в ярко-желтом платье от бренда Maison Natan и шляпой с широкими полями от бренда Maison Fabienne Delvigne.

Образ она также дополнила босоножками и украшениями матери: жемчужными серьгами и бриллиантовым браслетом.

Принцесса Елизавета / © Getty Images
Принцесса Елизавета / Фото: Getty Images
Бельгийская королевская семья / © Getty Images
Бельгийская королевская семья / Фото: Getty Images

Образ девушки привлек внимание, поскольку безумно напомнил стиль наряда принцессы Уэльской, в котором она появилась на Уимблдоне в прошлом году. Тогда на Кэтрин тоже было платье длины миди в желтом оттенке и шляпа с широкими полями.

Герцогиня Кембриджская / © Associated Press
Герцогиня Кембриджская / Фото: Associated Press
Герцогиня Кембриджская / © Associated Press
Герцогиня Кембриджская / Фото: Associated Press

Этот наряд был одним из ее лучших образов на корте за все время.

Герцогиня Кембриджская / © Associated Press
Герцогиня Кембриджская / Фото: Associated Press

Читайте также:

История жизни и интересные факты о Королеве Великобритании Елизавете II

История жизни и интересные факты о Королеве Великобритании Елизавете II

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Новости королевских семей
Дата публикации
Просмотры
5713
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация