Служила королеве 30 лет: почему король Чарльз III так быстро избавился от помощницы Елизаветы II

Анджела Келли была стилистом Ее Величества королевы Елизаветы II, а также ее правой рукой и работала на монарха более 30 лет. Но со дня восшествия короля Чарльза III на престол она была вынуждена покинуть Виндзорский замок.

На самом деле король Чарльз уволил не только миссис Келли. Говорят, сокращению подвергся и другой персонал покойной королевы Елизаветы II, что вызвало неприятный осадок у многих.

Около 100 сотрудников Clarence House также были уволены новым монархом, пишет express. Королевский корреспондент "Таймс" Валентин Лоу пишет об этом в обновленной версии своей книги "Придворные":

"Все знали, что будут увольнения, но резкая манера подачи новостей оставила у многих неприятное послевкусие". Сотрудники королевской семьи были "абсолютно в ярости" и "явно потрясены".

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Госпожа Келли была правой рукой королевы, и вся ее карьера строилась вокруг работы с монархом. В последние годы жизни Елизаветы II Анджела даже жила с ней в комнатах по соседству в Виндзорском замке. В начале мая появилась информация о том, что король Чарльз подарил Келли дом, в который она должна была съехать. Но, как утверждает королевский корреспондент Daily Express Ричард Палмер, она могла бы оставаться в своих апартаментах в Виндзоре столько, сколько хотела. Чарльз же сделал ей подарок в виде нового дома для того, чтобы она могла быть ближе к своей семье.

"У нее есть дети и внуки на севере Англии, и, как я понимаю, она хотела проводить с ними больше времени", - говорит корреспондент.

А во дворце Анджеле Келли было попросту нечем заняться. Так что переезд был очевиден, а поступок короля расценен как щедрый.

Анджела Келли и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Напомним, среди других увольнений, произведенных королем, были личные секретари, финансовый отдел, команда по связям с общественностью и домашний персонал, которые, как сообщается, были уведомлены об этом заранее.

На днях стало известно, что Чарльз принял новое кадровое решение, о котором теперь все говорят.

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