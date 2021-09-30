Смелая герцогиня Кейт взяла в руки тарантула по имени Шарлотта, а ее муж Уильям - змею

В среду принц Уильям и герцогиня Кэтрин посетили Северную Ирландию.

Мы уже рассказывали вам, что королевская пара начала свой день с посещения кампуса Маги Ольстерского университета, а затем провела некоторое время в контактном зоопарке кампуса, где Кейт не побоялась взять в руки тарантула по имени Шарлотта, а Уильям – змею. Фотографии облетели уже все мировые СМИ, а смелостью герцогини Кембриджской теперь восхищаются многие.

герцогиня Кейт / Getty Images

Держа рептилию в руках принц Уильям рассказал, что их старший сын принц Джордж будет очень расстроен, пишет Hello!. Кейт в это время рассмеялась, а Уильям отметил, что дети не поверят, что он сделал это (вероятно, герцог Кембриджский боится змей).

Принц Уильям и герцогиня Кейт / Getty Images

Ранее Кейт рассказывала, что их трое детей очень любят природу и не безразличны к паукам. Даже принцесса Шарлотта их не боится. В 2018 году во время посещения лесной школы Сейерс Крофт и сада дикой природы в Паддингтоне Кейт сказала учителям, что сама часами вместе со своими детьми охотится на пауков. Герцогиня в ярком костюме фиолетового цвета от Emilia Wickstead и туфлях-лодочках выглядела потрясающе.

Кстати, во время посещения кампуса герцогиню Кембриджскую запечатлели со стаканом пива Guinness в руках. После публикации этого снимками в СМИ в соцсетях стали появляться сообщения о том, что, вероятно, все разговоры о возможной четвертой беременности Кэтрин так и останутся навеки просто разговорами.

герцогиня Кейт / Getty Images

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Кейт и Уильям во время визита в Северную Ирландию (9 фото)

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