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Смело: 62-летняя премьер-министр Франции надела мини-платье на встречу с южнокорейским коллегой

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
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Смело: 62-летняя премьер-министр Франции надела мини-платье на встречу с южнокорейским коллегой

Элизабет Борн / Фото: Associated Press

Элизабет Борн в коротком наряде продемонстрировала стройные колени.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн встретилась со своим коллегой из Южной Кореи Хан Дак-Су в отеле Matignon в Париже.

Элизабет Борн / © Associated Press
Элизабет Борн / Фото: Associated Press

Для встречи Борн выбрала смелое черное мини-платье, которое открывало ее стройные колени. Сверху политик надела твидовый белый жакет в оливковую клеточку с белыми пуговицами. Аутфит Элизабет дополнила черными туфлями. Она сделала скромную прическу, украсила шею цепочкой с кулоном и надела на лицо оптические очки.

Элизабет Борн / © Associated Press
Элизабет Борн / Фото: Associated Press

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас на Европейском саммите в Гранаде появилась в голубом костюме, состоявшем из юбки за колени и блузки с короткими рукавами и узлом на животе.

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Дата публикации
Просмотры
1288
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