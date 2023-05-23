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Смело: бывшая первая леди Франции сверкнула сосками в Каннах

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1043
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Смело: бывшая первая леди Франции сверкнула сосками в Каннах

Карла Бруни / Фото: Associated Press

Карла Бруни в обтягивающем наряде Saint Laurent появилась на светском мероприятии.

Бывшая первая леди Франции и модель Карла Бруни посетила церемонию вручения наград Women in Motion Awards, которая прошла в рамках Каннского кинофестиваля.

Для этого события Карла выбрала черное блестящее платье макси на тонких бретельках от бренда Saint Laurent. Наряд обтягивал стройную фигуру экс-первой леди и сквозь ткань были заметны соски.

Карла Бруни / © Associated Press
Карла Бруни / Фото: Associated Press

На плечи она накинула черный жакет и надела черные атласные туфли.

Карла Бруни / © Associated Press
Карла Бруни / Фото: Associated Press

Аутфит Карла дополнила широким чокером с каплевидными камнями от Chopard, браслетом и кольцом из этого самого комплекта. Бруни накрутила локоны и сделала нежный макияж.

Карла Бруни / © Associated Press
Карла Бруни / Фото: Associated Press

Напомним, на красной дорожке Каннского кинофестиваля Карла позировала в коротком платье, состоявшем из серебряного корсета и серо-черной юбки с драпировкой и шлейфом. Длина мини идеально подчеркнула ее стройные ноги.

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Дата публикации
Просмотры
1043
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