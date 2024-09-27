Смело: экс-первая леди Франции Карла Бруни пришла на фэшн-шоу в прозрачной юбке

Бывшая первая леди Франции и модель Карла Бруни в откровенном образе появилась на показе коллекции весна/лето 2025 бренда Saint Laurent, который состоялся в рамках Парижской недели моды.

Она была одета в бежевое боди с глубоким вырезом и в оливковую прозрачную короткую юбку. Сверху Карла надела шубу. Обута она была в черные лакированные босоножки с ремешками и на каблуках.

Карла Бруни / Фото: Getty Images

Бруни распустила волосы, сделала макияж с черными стрелками и завершила лук солнцезащитными очками.

Напомним, Карла Бруни в женском белом платье с декольте и в босоножках приехала в Елисейский дворец на прием.

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