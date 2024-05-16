Смело: леди Виктория Херви в прозрачном платье блеснула трусами в Каннах

Британская аристократка, светская львица и модель любит эпатировать публику своими откровенными нарядами.
Леди Виктория Херви и на нынешнем Каннском кинофестивале решила запомниться своими провокационными луками.
Фотографы запечатлели Викторию в отеле Martinez перед ее появлением на красной дорожке кинофестиваля.
Аристократка была одета в откровенное голубое прозрачное платье с корсетным верхом и без бретелек, расшитое пайетками, бисером и лепестками. Наряд имел разрез спереди и прозрачную накидку-шлейф.
Под платьем были нюдовые трусы, которыми она сверкала перед собравшимися.
Аутфит Херви дополнила босоножками с камнями и клатчем цвета металлик с крокодиловой кожей. Она сделала прическу с объемным начесом, макияж с акцентом на глазах и украсила уши элегантными бриллиантовыми серьгами.
Напомним, на открытие кинофестиваля леди Виктория Херви надела перламутровое платье с декольте-сердцем и стразами, дополнив его белой кейп-накидкой с вышивкой на плечах и высокой горловиной.
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