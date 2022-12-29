Смело носит мини: 64-летняя Сара Йоркская похвасталась зимним луком

В рождественско-новогодние каникулы члены королевских семей обычно отдыхают. Но не Сара Йоркская.

64-летняя Сара Фергюсон вернулась к работе сразу после Рождества. На днях герцогиня поделилась новым снимком в Instagram и рассказала фолловерам, что идет подписывать книги.

Одета Сара в зеленое короткое пальто и черные ботинки на шнуровке. На пальто у герцогини пришпилена брошка, напоминающая веточку с ягодами. Из-под пальто виднелась черная кофта с высокой горловиной, и, вероятно, сочетала ее Сара с юбкой тоже черного цвета.

"Иду подписывать книги!" - написал в подписи к фото Сара.

Сара написала еще одну книгу "Самая интригующая леди", которая является продолжением ее предыдущей книги "Ее сердце для компаса", вышедшей в августе 2021 года.

Поклонники написали ей, что в восторге от ее образа и отметили, что изумрудный оттенок рыжеволосой Саре очень идет.

Напомним, накануне Рождества сообщалось, что Сара проведет рождественский период в Сандрингеме вместе с другими членами королевской семьи, но на королевской прогулке в церковь святой Марии Магдалины она не появилась.

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