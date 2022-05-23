"Смелость быть талисманом": пес Патрон показался в служебном бронежилете

В аккаунте известного джек-рассел-терьера появились новые снимки.

Популярный пес Патрон порадовал своих подписчиков новыми фотографиями, сделанными во время его службы. На них звезда соцсетей появился в служебном бронежелете.

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

А еще Патрон рассказал фолловерам, что для него значит быть смелым.

"Я хорошо знаю, что такое смелость. Я каждый день работаю с самыми смелыми людьми – моей командой саперов ГСЧС.

Да и у меня есть уже собственный чек-пойнт смелости:

Смелость налаять на премьер-министра Канады

Смелость находить то, что ищешь (в моем случае это мины)

Смелость дурачиться дома и быть очень серьезным на работе

Смелость уснуть на пресс-конференции

Смелость несколько раз в день давать интервью мировым СМИ и рассказывать о родной Украине.

Горжусь жить в стране храбрецов", — считает пес.

А еще в профиле Патрона появилось милое фото, как он нежился сегодня утром в теплой кроватке и мечтал лизнуть Надю Дорофееву.

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

"Понедельник, утро. Лежу и думаю: вот бы лизнуть Дорофееву!.." – написал хозяин от имени собаки.

Артистка прочла желание Патрона и ответила ему в комментариях: "Аххахахаха обожаю".

Напомним, ранее пес похвастался красивой вышиванкой.

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