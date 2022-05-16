Смелый и милый: пес Патрон показал свои новые снимки

Известный джек-рассел-терьер имеет много подписщиц-почитательниц в Instagram.

Любимец украинцев и звезда Instagram – пес Патрон (а точнее его хозяин), опубликовал в Сети свои новые фото. На них джек-рассел-терьер запечатлен в форме. Сфотографировали собаку, видимо, во время службы в ГСЧС.

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

"Смелый", — написано под фотографией.

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

Ох, этот смелый и милый в то же время взгляд!

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

И одно фото сделано во время отдыха, когда с Патрона уже сняли служебную форму.

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

Поклонницы собаки не оставили фотографии без внимания.

"Красавчик", "Хорошая собачка", "Дайте Патрончику выходной, он устал", "Какие умные глазки", "Патроша, ты собрался на работу, береги себя маленький", "Абажулька Патрончик", "Осторожно Патрончик! Ты солнышко Украины! " "Патрон привет! Ты очень классный пес! Тебя любит весь мир! Слава Украине! Героям слава!" – написали подписницы.

Ранее Патрон похвастался подарком от своей подписницы – красивой вышиванку. Пес примерил обновку, в которой его сфотографировал владелец.

Напомним, пес Патрон работает в команде пиротехников ГСЧС Черниговской области. 9 мая он получил награду за свою работу из рук президента Украины Владимира Зеленского – медаль "За преданную службу". Ранее было известно, что собака помогла найти 236 взрывных устройств.

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