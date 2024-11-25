Смелый образ: княгиня Шарлин вышла на дорожку в платье с пикантным декольте

Княгиня Шарлин посетила церемонию вручения премии World Rugby Awards 2024, прошедшую в Sporting Monte-Carlo в Монако.
46-летняя супруга князя Альбера II появилась на дорожке в изысканном платье-блейзере с пикантным декольте, с россыпью камней от Alexander McQueen.
В руках княгиня держала миниатюрный клатч, у нее был красный маникюр и цветочные серьги с бриллиантами в ушах. Также Шарлин сделала необычайно яркий макияж в лавандовых оттенках и блеском подчеркнула губы, а ее белокурые волосы были уложены в прическу.
Этот ослепительный выход состоялся всего через несколько дней после того, как Шарлин оказалась в центре внимания во время Национального дня Монако, где она появилась вместе со своим мужем, князем Альбером II, и их близнецами, принцем Жаком и принцессой Габриэллой. Там Шарлин появилась в сиреневом костюме-двойке, предположительно сшитом на заказ брендом Louis Vuitton, а также обула туфли-лодочки и в руках держала клатч. На голове у нее был аксессуар, напоминающий миниатюрную шляпу-таблетку, в ушах серьги с крупными бриллиантами.
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