Смелый образ: княгиня Шарлин вышла на дорожку в платье с пикантным декольте

46-летняя супруга князя Альбера II появилась на дорожке в изысканном платье-блейзере с пикантным декольте, с россыпью камней от Alexander McQueen.

Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

В руках княгиня держала миниатюрный клатч, у нее был красный маникюр и цветочные серьги с бриллиантами в ушах. Также Шарлин сделала необычайно яркий макияж в лавандовых оттенках и блеском подчеркнула губы, а ее белокурые волосы были уложены в прическу.

Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

Этот ослепительный выход состоялся всего через несколько дней после того, как Шарлин оказалась в центре внимания во время Национального дня Монако, где она появилась вместе со своим мужем, князем Альбером II, и их близнецами, принцем Жаком и принцессой Габриэллой. Там Шарлин появилась в сиреневом костюме-двойке, предположительно сшитом на заказ брендом Louis Vuitton, а также обула туфли-лодочки и в руках держала клатч. На голове у нее был аксессуар, напоминающий миниатюрную шляпу-таблетку, в ушах серьги с крупными бриллиантами.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

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