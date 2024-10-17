Смелый выбор: младший сын Кейт и Уильяма Уэльских рассказал, кем хочет стать в будущем

Однажды на мероприятии младшего сына принца и принцессы Уэльских спросили, кем он хочет стать, когда вырастет и Луи удивил своим ответом.

После коронации короля Чарльза в 2023 году принц Луи присоединился к своей семье на мероприятии скаутов в Слау в рамках кампании королевской семьи по поощрению волонтерства.

Принимая участие в мероприятиях, принц Луи помогал с живописью вместе со своей старшей сестрой Шарлоттой. Один из волонтеров спросил тогда Луи: "Ты, возможно, захочешь стать художником, когда вырастешь?". На что принц Луи ответил: "Нет, летчиком-истребителем", пишет Mirror.

Принц Луи на коронации Чарльза и Камиллы / Фото: Associated Press

Мечтой Луи было пойти по стопам своего отца Уильяма, который научился пилотировать самолеты, служа своей стране. После службы в армии в качестве командира взвода в группе "Blues and Royals" принц Уэльский прошел летную подготовку в Королевских военно-воздушных силах. И хотя Уильям не был летчиком-истребителем, он служил пилотом поисково-спасательной службы Королевских ВВС, проведя три года на авиабазе Вэлли в Англси. Тот период особенно запомнился Уильяму и его жене Кейт, которые как раз в то время впервые стали родителями и жили в Уэльсе.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, как выглядит место, где Кейт и Уильям поселились после свадьбы.

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