Смелый выбор: принцесса Катарина-Амалия в мини-платье и высоких кожаных сапогах приехала на деловую встречу

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Реклама

Вчера 21-летняя наследница нидерландского престола посетила встречу Bloomberg в отеле Plaza Hotele в Нью-Йорке.

Для этого выхода юная принцесса выбрала трикотажное мини-платье с золотыми пуговицами на декольте, несколько из которых Амалия расстегнула, дополнив наряд высокими кожаными сапогами на каблуках коричневого цвета и сумкой в тон.

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса распустила светлые длинные волосы, подобрала к образу золотые серьги-кольца, золотое колье на шее, часы тоже из золота и несколько браслетов и колец. Легкий макияж и светлый маникюр завершали образ королевской особы.

Реклама

Ее мать, королева Максима, напомним, посещает Нью-Йорк в качестве специального представителя Генерального секретаря ООН по вопросам финансового благополучия. В этот раз Катарина-Амалия составила ей компанию и, как видим, тоже имеет какие-то рабочие дела в этой поездке.

Во время этой поездки мы уже видели Катарину-Амалию в нескольких деловых луках. Она носила брючный костюм цвета пыльной розы от Max Mara, в сочетании с черными туфлями-лодочками на каблуках.

Принцесса Катарина-Амалия, королева Сильвия и королева Максима / © Getty Images

А также мы видели ее в черном брючном костюме в сочетании с белой блузкой и бордовых лаковых туфлях-лодочках от Gianvito Rossi.