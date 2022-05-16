Смена вывески не спасла: активисты захватили палаццо путинского олигарха в Венеции

Недвижимость кремлевских олигархов ищут. И находят не только власти всех стран мира, но и активисты.

В Венеции активисты левых сил нашли и захватили палаццо председателя правления газовой компании "Новатэк" Леонида Михельсон. Об этом рассказала российская художница Екатерина Маргулис, которая живет в Венеции и постоянно выступает с критикой путинского режима и поддерживает Украину.

V-A-C Оккупай-палаццо путинского олигарха Михельсона в Венеции. Сегодня утром группа левых анархистов и других... Опубликовано Katia Margolis Воскресенье, 15 мая 2022 г.

До недавнего времени в принадлежащем олигарху здании базировался фонд современного искусства V-A-C, в палаццо часто проходили выставки. Несколько дней на здании сменили вывеску на нейтральную "Palazzo delle Zattere". Но это не помогло. К акции активисты, видимо, готовились за несколько недель, распространяя в Венеции листовки о близости Михельсон к российскому президенту и о претензиях экологов к бизнесу "Новатэка".

Михельсон, чье имущество находится под санкциями с апреля этого года, в 2021 году, согласно рейтингу журнала Forbes, занимал пятое место с состоянием 24,9 млрд долларов. Каким образом в Италии имущество миллиардера еще не конфисковали, неизвестно, однако, похоже, активисты уже начали исправлять это досадное недоразумение.