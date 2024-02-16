Сменила пуховик на куртку: Меган Маркл в total black луке посетила тренировочный лагерь с Гарри

Герцог и герцогиня Сассекские продолжают проводить время в тренировочном лагере Invictus Games One Year To Go в Уистлере.
Во второй день своего визита Меган сменила белый наряд на ее любимый черный и появилась на публике в куртке от Hermes, черных узких джинсах La Ligne и обула темно-коричневые кожаные ботинки от Kamik и была в темно-синей шапке-бини Aritzia и шарфе такого же цвета от этого же бренда и в черных кожаных перчатках.
Меган накрутила длинные волосы красивыми локонами, сделала макияж в теплых оттенках и много улыбалась, когда ее снимали и фотографировали.
Герцогиня наблюдала, как принц Гарри дважды мчался по бобслейной трассе, восхищаясь навыками своего мужа. Даже сделала несколько фото на телефон, видимо, чтобы потом показать из детям, которые не полетели с родителями в Канаду, а остались в Калифорнии.
Напомним, в первый день своего визита Меган появилась на публике в бежевом пальто и сапогах с мехом и выглядела стильно.
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