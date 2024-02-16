Сменила пуховик на куртку: Меган Маркл в total black луке посетила тренировочный лагерь с Гарри

Герцог и герцогиня Сассекские продолжают проводить время в тренировочном лагере Invictus Games One Year To Go в Уистлере.

Во второй день своего визита Меган сменила белый наряд на ее любимый черный и появилась на публике в куртке от Hermes, черных узких джинсах La Ligne и обула темно-коричневые кожаные ботинки от Kamik и была в темно-синей шапке-бини Aritzia и шарфе такого же цвета от этого же бренда и в черных кожаных перчатках.

Меган и Гарри в Канаде / Фото: Getty Images

Меган накрутила длинные волосы красивыми локонами, сделала макияж в теплых оттенках и много улыбалась, когда ее снимали и фотографировали.

Меган и Гарри в Канаде / Фото: Getty Images

Герцогиня наблюдала, как принц Гарри дважды мчался по бобслейной трассе, восхищаясь навыками своего мужа. Даже сделала несколько фото на телефон, видимо, чтобы потом показать из детям, которые не полетели с родителями в Канаду, а остались в Калифорнии.

Меган в Канаде / Фото: Getty Images

Напомним, в первый день своего визита Меган появилась на публике в бежевом пальто и сапогах с мехом и выглядела стильно.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

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