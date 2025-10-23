ТСН в социальных сетях

Сменила черный лук на белый: королева Камилла очаровала образом на мероприятии в Ватикане

Королева Камилла и король Чарльз сегодня находятся с визитом в Ватикане.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз и королева Камилла в Ватикане

Король Чарльз и королева Камилла в Ватикане / © Getty Images

После частной аудиенции с Папой Римским Львом XIV королевская чета отправилась в Папскую базилику и аббатство Святого Павла за городскими стенами в знак признания того, что король станет «Королевским собратом» аббатства в Риме.

Впервые со времен Реформации главы двух христианских церквей, веками разделенных по разным вопросам, они помолились вместе.

Королева Камилла, Папа Лев XIV, король Чарльз III / © Associated Press

Королева Камилла, Папа Лев XIV, король Чарльз III / © Associated Press

Королева появилась в этот раз на службе в белом пальто с красивой вышивкой, под которое надела белое платье, взяла с собой клатч в тон наряда, обула замшевые кофейные туфли-лодочки на каблуках и в руках держала белый платок. Королевский образ дополнила золотая цепочка на шее с пластиной на которой выгравированы инициалы ее пятерых внуков, в ушах золотые серьги с узлом и бриллиантами, а на запястье любимый браслет Van Cleef & Arpels. Камилла позаботилась о макияже и укладке и выглядела прекрасно на этом мероприятии.

Король Чарльз и королева Камилла в Ватикане / © Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла в Ватикане / © Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, что Ее Величество надела на аудиенцию к Папе Римскому особенную брошь.

