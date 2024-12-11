Сменила черный лук на молочно-белый: королева Летиция приехала с мужем в Италию

Король Филипп VI и королева Летиция отправились с официальным визитом в Италию из аэропорта Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса.

Для перелета королева Летиция выбрала комфортный лук, состоящий из серых брюк, черного пальто с поясом, ботинок на каблуках и шарфа на шее. Летиция блестящие распустила волосы, была с натуральным макияжем в розовых оттенках и выглядела в целом весьма элегантно.

Ее супруг король Филипп VI также надел пальто, черные полосатые брюки, рубашку и галстук в принт.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

По прибытию в Рим король появился в том же аутфите, а вот его супруга переоделась. Летиция надела молочно-белое пальто с поясом, брюки в тон и шарф, в руках держала золотистый клатч и была обута в золотые туфли-лодочки. На ее лице был уже более выразительный макияж, а в ушах серьги-висюльки с камнями от Singularu, стоимостью менее 20 евро.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Первой остановкой короля и королевы стала Королевская академия Испании в Риме, где у них была возможность поприветствовать испанских стипендиатов, проживающих в городе. Они также приняли участие во встрече с Ассоциацией итальянских испанистов в Институте Сервантеса по случаю 50-летия ее основания.

Затем они посетили резиденцию посла Испании в Риме, где встретились с членами испанской общины Италии.

Очевидно, нас ожидает еще несколько образов королевы Летиции во время этой поездки. Ждем с нетерпением!

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Напомним, на днях Летиция и Филипп посетили мессу в Валенсии, где состоялась служба за погибшими во время наводнения.

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