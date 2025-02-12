Сменила черный пуховик на белый: Меган Маркл экстремально провела день на Invictus Games

Меган и Гарри провели четвертый день Invictus Games в Уистлере.

Герцог и герцогиня Сассекские прибыли в Уистлер 11 февраля, чтобы посмотреть некоторые зимние виды спорта, дебютировавшие в этом году на адаптивных спортивных соревнованиях для раненых, травмированных и больных военнослужащих и ветеранов на "Играх непокоренных", основанных принцем Гарри в 2014 году.

Меган сменила белое пальто на черное от Aritzia, была в белом свитере с высокой горловиной от rag & bone и белых джинсах, а обута в сапоги Sorel. Герцогиня надела черную шапку-бини, рукавицы и солнцезащитные очки Miu Miu.

Меган и Гарри / Фото: Getty Images

В своем Instagram Меган поделилась, как занялась сноутюбингом и съехала по спуску на огромном надувном круге.

Меган Маркл / Фото: Меган Маркл/Instagram

"Нет, нет, нет... Я действительно не хочу этого!", - говорила Меган в видео, а принц Гарри подбадривал жену: "Давай, с тобой все будет хорошо! С тобой все будет хорошо".

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

Также известно, что Меган не будет присутствовать на "Играх" до их завершения 16 февраля, а сегодня вернется домой в Калифорнию к детям. Принц Гарри останется и посетит церемонию закрытия в воскресенье.

Меган и Гарри / Фото: Getty Images

Читайте также: