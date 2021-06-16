Сменила цветовую гамму: вице-президент США в кремово-пудровом костюме появилась в Белом доме

Камала Харрис продемонстрировала классический элегантный образ.

Гардероб вице-президента США Камалы Харрис в основном состоит из деловых монохромных костюмов сдержанных темных оттенков – черный, синий и серый. Но вчера, 15 июня, политик приятно удивила своим появлением в Белом доме - коллекция ее нарядов пополнилась костюмом кремово-пудрового оттенка.

Камала Харрис / Associated Press

Камала Харрис / Associated Press

Камала была одета в брючный костюм, который состоял из элегантного жакета на двух пуговицах и прямых брюк. Наряд она сочетала с белым топом и лакированными туфлями в тон наряду на невысоких шпильках.

Камала Харрис / Associated Press

Харрис обожает жемчужные украшения, поэтому очередной ее аутфит не обошелся без жемчугов на шее, руке и в ушах. Волосы ее были уложены в аккуратную прическу с локонами, а на лице был макияж с черными стрелками на веках.

Камала Харрис / Associated Press

Камала Харрис / Associated Press

Ранее вице-президент демонстрировала деловой лук в черном строгом костюме, который состоял из приталенного жакета и прямых брюк клеш, и сером топе.

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