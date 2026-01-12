Сменила каблуки на кроссовки: герцогиня Софи посетила тренировку по хоккею

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Софи является покровительницей Английской хоккейной лиги с 2006 года и большой поклонницей этого вида спорта, как и ее дочь, леди Луиза Виндзор.

Сегодня герцогиня продемонстрировала свои спортивные способности во время визита в Национальный спортивный центр Бишамского аббатства в Марлоу, где проходил матчи сборной Англии по хоккею на траве.

Сборная Великобритании по хоккею на траве начала тренировки к сезону 2026 года, и Ее королевское Высочество присоединилась к тренировке на поле. Софи приехала на мероприятие в черном жакете под который надела трикотажный джемпер, была в синих узких брюках со стрелками и замшевыми сапогах на каблуках, а у нее на шее был шарф. Также герцогиня дополнила образ золотой подвеской на шее, серьгами из золота и тонким золотым браслетом.

Для того, чтобы выйти на поле Софи пришлось снять обувь на каблуках и переобуться в кроссовки Adidas, что она и сделала, продемонстрировав свои спортивные навыки.

Еще в 2014 году Софи выразила свое восхищение этим видом спорта, сказав: «Мне всегда очень нравилось играть в хоккей, это гораздо больше, чем просто командный вид спорта. В хоккее есть прекрасная социальная сторона, и это очень приятная игра как для игроков, так и для зрителей», — цитирует ее слова журнал Hello!.

Софи — не единственная в королевской семье, кто увлекается хоккеем: в детстве принцесса Уэльская была видным членом школьной хоккейной команды.